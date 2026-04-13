「湯登神事」で熊野本宮大社を出発する稚児たち＝13日午前、和歌山県田辺市和歌山県田辺市の世界遺産・熊野本宮大社で13日、父親に肩車された稚児の行列が熊野古道を練り歩く「湯登神事」が営まれた。稚児に神を降ろし、健やかな成長を願う神事。2〜4歳の6人とその父親が参加し、15日まで続く春の例大祭の幕開けを飾った。稚児は足を地に着けないのが習わし。熊野詣での際に身を清める「湯ごり場」として知られる湯の峰温泉に