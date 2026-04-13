俳優の浅野ゆう子さんが4月12日、自身のインスタグラムを更新し、左足関節脱臼骨折により入院している松本明子さんをお見舞いしたことを報告しました。 【写真を見る】【 浅野ゆう子 】左足関節脱臼骨折で入院中の松本明子をお見舞い「胸がキュンキュンしてしまいました」浅野さんは投稿の中で「足を骨折してしまった 松本明子さん… ご迷惑かとも思いましたが、お見舞いに行ってきました。大変な骨折です……」と切り