Ｊ２・大宮は１３日、原博実・代表取締役社長が退任することが決定したと発表した。クラブによると、本人の辞意を受けて臨時株主総会を開催し、正式に決議された。２５年１月１日付で社長に就任していた。原氏はクラブを通じて「このたび、代表取締役社長を退任することとなりました。２０２２年４月からこのクラブで働けたことに心から感謝しています。レッドブルグループの一員となるその歴史的な瞬間に立ち会えたことは、幸