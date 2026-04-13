大相撲の横綱・大の里（二所ノ関）が春巡業を離脱することが１３日、分かった。高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）が東京・千代田区の靖国神社で奉納相撲で取材に応じ「巡業も大事な仕事の一つですが、本場所に出場できるように休むのでしょうから。しっかり治して、本場所で戦える態勢をつくってもらいたい」と説明した。大の里は春場所を左肩痛で途中休場していた。この日は靖国神社で横綱土俵入りなどを務めたが、１５日の