ＩＭＰ．の基俊介が出演するＲＫＢ毎日放送「タダイマ！」の人気企画「ＩＭＰ．基くんとバズーさんの福岡旅」が放送された。今回は福岡市西区を舞台に、基の勝負強さと、グループ愛あふれる？鋭いツッコミが炸裂する展開となった。まず訪れたのは、福岡藩主黒田家ゆかりの日本庭園がある「飯盛神社」。美しい庭を前にした基は「有り余る資金があれば、こういうお庭にしたいんです。バズーさん出資して」とジョークを飛ばし、現