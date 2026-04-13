落語家・立川志らくが１１日放送のテレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２６リアルガチ」に出演。「とにかく野球ファンと政治ファンはシャレが通じない」とぼやいた。出川哲朗がＭＣを務め、野球好きの芸能人たちが集まってそれぞれのひいきのチームをプレゼンし、順位予想する今年で４年目を迎える恒例の番組。中日ファン代表として登場した志らくは自身が考える理想のスタメンを挙げつつも、「多分、ドラゴンズファ