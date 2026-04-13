ラーメンチェーン「壱角家」は、現在開催中の「壱角家【無限ライス】キャンペーン」を、2026年5月6日（水）まで延長することを決定した。全国の壱角家100店舗以上が対象となる。本企画は、相次ぐ物価高騰への応援策として展開。麺類を注文した利用者を対象に、ライス食べ放題を無料で提供する。さらに家系ラーメンの注文者には、相性の良い海苔を2枚増量して提供する。壱角家は、株式会社ガーデンが運営するラーメンチェーン。株式