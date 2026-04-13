5月再販RCカー公開 童友社は、5月に再販するRCカーを公開した。 プラモデルキットR/C F1カーより「1/16 フェラーリ SF1000」と「1/16 レッドブル F1 RB19」、1/18スケール（全長約30cm）のF1マシンRCカーより「1/18 オラクル レッドブル レーシング RB18」、「1/18 マクラーレン F1 MCL36」など、1/14スケール大型RCカーからは「1/14 アヴェン