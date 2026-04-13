ご当地の魅力を肌で楽しめる人気シリーズに新作が登場♡ルルルンの「旅するルルルン」から、栃木県の名産いちご“とちあいか”を使用したフェイスマスクが発売されます。甘くジューシーな香りに包まれながら、うるおいケアができる特別なアイテム。旅気分を感じながら、自分へのご褒美ケアを楽しんでみてください♪ とちあいかの魅力をぎゅっと♡ 「栃木ルルルン（とちあいかの香り）」は1,980