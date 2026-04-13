ロックミュージシャン・矢沢永吉（76）の長女で、ガールズバンド「PIGGY BANKS」のボーカル・矢沢洋子（40）が、公園で遊ぶ娘たちの姿を公開し、注目を集めている。【映像】父・矢沢永吉との幼少期親子ショットや娘たち（複数カット）2017年、元「ギターウルフ」のU.Gと結婚し、5歳と3歳の女の子を育てている洋子。Instagramでは、日常について発信し、永吉が出演するロックフェスに行った際の家族ショットや、次女の七五三を