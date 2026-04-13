千葉県市原市などを走る小湊鉄道の沿線をこの時期、美しく彩る桜や菜の花の多くは、地域住民によって維持されている。人気の撮影スポットとなっているが、住民の高齢化や動物による食害などで維持が困難となる地域もある。住民らは「この景色をなんとしても維持しなければ」と危機感を募らせている。（大治有人）「撮影スポット、決めました？」「俺はここから撮ろうかな」春らしい陽気となった３日、同市の飯給（いたぶ）駅