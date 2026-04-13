高市総理がきょう夕方、アメリカとイランの仲介役であるパキスタンのシャリフ首相と電話会談をおこなう方向で調整していることが分かりました。電話会談をおこなうパキスタンは、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に仲介国として参加しています。政府関係者によりますと、高市総理とパキスタンのシャリフ首相の電話会談はきょう夕方おこなう方向で最終調整していて、高市総理は仲介の努力に支持を表明した上で、今後の対応な