イラン情勢の緊迫化を受けて、長期金利がおよそ27年ぶりの高水準となる2.49％まで上昇しました。【映像】長期金利が27年ぶり高水準、イラン情勢で2.49%イラン情勢の先行きの不透明感や原油高による物価高への懸念から、国内の債券市場では国債を売る動きが強まっています。長期金利の指標となる10年物国債の利回りは一時2.49％まで上昇しました。これは1999年2月以来、およそ27年ぶりの高い水準です。長期金利の上昇は、住