元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が13日までに自身のインスタグラムを更新。3キロのダイエットに成功したことを明かした。「一応夏に向けて2カ月で3キロ落としたんですけど誰にも気付かれなくて涙な村重です」と告白。「アラサーの3キロ凄いんだぞ！泣泣泣飯抜いてないぞ！！だからバストも落ちてない！！凄いぞ！」と健康的にダイエットに成功したことをアピール。「夏までにあと2キロ落とせたらラッキーです」と合計