週明け１３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比４２１円３４銭（０・７４％）安の５万６５０２円７７銭だった。２営業日ぶりに値下がりした。一時、６００円超下落する場面があった。パキスタンで行われた米国とイランの戦闘終結に向けた協議が合意に至らず、中東情勢の先行き不透明感から売り注文が優勢だった。トランプ米大統領がホルムズ海峡を封鎖すると表明し、原油価格が高騰したことも相場