◇MLB レンジャーズ5-2ドジャース(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)レンジャーズ戦に先発登板したドジャース・佐々木朗希投手について、ロバーツ監督が投球を振り返りました。佐々木投手は初回、無死アウト1、2塁のピンチを三者連続三振で切り抜けると、2回も1アウト2、3塁のピンチとしましたが、続く打者を空振り三振と内野フライ。得点を許しません。しかし3回、先頭打者のエバン・カーター選手にホームランを浴びて同点とさ