元人気セクシー女優でタレントの蒼井そらが、13日までにXを更新。有名俳優と初対面で肉体関係を持ったことを告白した出演番組でのトークについて言及した。蒼井は11日、ABEMA記念番組「30時間限界突破フェス」内の「愛のハイエナ特別版あつまれハイエナの森」に出演。「私をビッチ（性などに奔放な女性などのこと）に変えた男の実名を暴露」というテーマでトークを展開した。「私、20代のころ全然遊んでもないし、避けてたんです