北京市の白塔寺周辺の胡同（路地）はここ数年、都市再開発事業によって、街並みが整備され、ユニークな小規模な店舗が点在している。新華網が伝えた。古い街並みの佇まいはそのままに、暮らしの息づかいも変わらず残っている。そしてレトロな味わいと新しいライフスタイルが融合・共生している。（提供/人民網日本語版・編集/KM）