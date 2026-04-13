「楽しそうな笑い声が聞こえたので、隠し撮りしてみたよ♡」2歳の双子兄弟が遊ぶ様子を、ママがこっそり撮影した動画がTikTokで話題になりました。楽しそうに笑い合う双子くんたちの様子に、「にやけながら見てしまいました」「幸せのお裾分け、ありがとう♡」と反響が寄せられています。【動画】手遊び歌「手をたたきましょう」で大笑いする双子ちゃんママがリビングで一息ついていると、キッチンの方から可愛い笑い