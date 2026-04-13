中国で人気のモバイル対戦ゲーム王者栄耀（オナー・オブ・キングス）のプロ大会、「2026王者栄耀プロリーグ（KPL）」春季決勝が4月11日夜、中国南部の海南省海口市で開催されました。参加したプロeスポーツチームのKSGが重慶狼チームを4対0で下し、初のリーグ優勝を果たしました。会場には1万人を超える観客が詰め掛け、大きな声援が響きました。KPL連盟の黄承主席によると、当日のチケット購入データでは、海南省のユーザーは約15