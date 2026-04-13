伝統の維持か商業的利益か…メジャー他球団が示す命名権への慎重な姿勢ドジャースが衣料品大手ユニクロと結んだパートナーシップ契約が、球界の勢力図を塗り替えている。本拠地にユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアムの名称を冠する5年契約は、総額1億2500万ドル（約199億円）以上と報じられた。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のサム・ブラム記者は、一部のファンが「アイデンティティの取り違え」と複