2026年4月10日（金）日本時間21:30発表米国2026年3月CPI、他 【1】結果：3月のCPI前年比3.3％上昇2月PPIが市場予想を上振れ 2026年3月の米・消費者物価指数（CPI）は、ヘッドラインが前年同月比3.3%上昇と市場予想（同3.4％上昇）を下回りました。食品・エネルギーを除いたコア指数（コアCPI）も、同2.6％上昇と市場予想（同2.7％上昇）をわずかに市場予想を下回りました。一方、3月中旬に発表された2026年2月の生産者