１１日に両国国技館で行われた行われたボクシング「ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」の那須川天心と元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ＝メキシコ＝の試合でラウンドガールを務めたあらた唯が１２日、大役を終えて「ありがとうございました！感極まりました」とつづった。井上尚弥や天心のラウンドガールを務め、ショートカット美女として注目を集めるあらた。この日も「釘付けでした」、「本当に一番可