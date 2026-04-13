お笑いコンビ「かまいたち」が13日に公式YouTubeチャンネルを更新。濱家隆一（42）が消費者金融に借りていた金額をぶっちゃける場面があった。過去に届いた給与明細を公開する企画。そこで濱家が見覚えのない封筒を開けると、山内健司が「消費者金融から“金返せ”の手紙やんけ!」とツッコミを入れる。山内が「結構借りてるな」というと、濱家は「81万円…」と絶句。「元金残高が45万円で、遅延損害金が34万円やって!見てよ