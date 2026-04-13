中日は１３日、オルランド・カリステ内野手、味谷大誠捕手の出場選手登録を抹消した。来日４年目のカリステはここまで１２試合の出場で打率・１３０、０本塁打、１打点。１１日の阪神戦では６点を追う九回に代打で登場。四球を選んで出塁したが、２死一塁から福永の左中間二塁打で本塁へ突っ込みアウトとなった。１２日の同戦は代打で空振り三振だった。