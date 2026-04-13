元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が、12日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜午後10時30分）に出演。ミュージシャンがCDの売れ行きなどの内情を明かすことについて私見を述べた。社会学者の古市憲寿氏と最近ヒットしたJ−POPについてトーク。鈴木氏は「俺、もちろんドリカムってすごい好きなんだけどさ」とDREAMS COME TRUEに触れ「ある時から中村さんがすご