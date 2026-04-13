ハライチ澤部佑（39）が、13日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にレギュラー出演。声がかすれた状態で出演し、共演者をざわつかせた。澤部は「今週も始まりました。『ぽかぽか』です」と言ってスタートさせるも、相方の岩井勇気（39）は「『ぽかぽかです』なんて言ってましたけど」とイジった。澤部は「よく気づきましたね。ダウトよく気づきましたね。『さあ始まりました。ぽかぽかです。今週もよろしくお