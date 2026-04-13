タレントのビートたけしが１２日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、イラン情勢が緊迫する中、過激な発言、行動を続ける米トランプ大統領について私見を述べる一幕があった。イラン情勢が緊迫する中、日本も防衛力を強化すべきか否かで議論した、この日の番組の最後で「トランプが想像以上にむちゃくちゃやるから引きずり回されてる感じがあるよね」と話し出した、たけし。「世界中で