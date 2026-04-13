【豪華ウイスキーみくじ第117弾】 4月13日 発売 価格：3,980円＋送料990円 アップライジングが運営するタチバナE酒販は、「豪華ウイスキーみくじ第117弾」を4月13日に発売した。価格は1口3980円で、別途送料990円が必要となる。 「ウイスキーみくじ」は入手困難な銘柄などをくじ形式で収録して販売するもの。今回は山崎18年に加え、山崎12年、白州12年の他、