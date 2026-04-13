春先のキャンパスに漂うのは安堵だけではない。ひと息ついたはずの学生たちが、再び企業研究に目を向ける姿が目立つ。株式会社マイナビの調査によると、2027年卒学生の3月末時点の内々定保有率は58.7％に達した。前年同月から4.1ポイント増え、3月1日時点の46.0％からは12.7ポイントの上昇となる。数字だけ見れば順調に進んでいるようにも映る。しかし、その内側では動きが止まっていない。内々定を得ながらも就職活動を続ける