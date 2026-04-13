人気ガールズ選手の岩崎ゆみこ（３０＝茨城）が１３日、地元バンクの取手競輪場で１４日に開幕するＦ?「日刊スポーツ賞」を最後に現役引退すると発表した。引退理由については「開催前なので」と多くを語らなかったが「最後はお世話になったバンクで、と考えていた」という。大学までバスケットボールに打ち込んでいた岩崎は２０１８年に適性試験で日本競輪選手養成所に合格。１９年８月函館でデビューし、同開催の最終日に初