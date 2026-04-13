◆第４２回二十四万石賞・重賞（４月１２日、高知競馬場・ダート１９００メートル、重）１２頭が出走し、単勝１・２倍で断然１番人気のユメノホノオ（牡６歳、高知・田中守厩舎、父バトルプラン）は、３着に終わった。吉原寛人騎手とのコンビで逃げていたプリフロオールインをマークする形で進めたが、最後の直線で突き放され、ポイントフォワードにもかわされてしまった。２番人気のプリフロオールイン（牡５歳、高知・打越勇