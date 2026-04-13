同じ会社にいながら、見えている景色が違う。そんな違和感は、数値としても浮かび上がっている。英国の調査会社YouGovが実施し、Staffbaseが協力した6カ国調査によると、社内コミュニケーションの質に満足している割合はデスク従業員で47％、現場従業員では29％にとどまった。現場は店舗や工場、物流、医療などでデスクを持たずに働く人々を指し、世界の労働者の約80％を占める層だという。情報の受け取り方に差がある現実は、組