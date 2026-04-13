【モデルプレス＝2026/04/13】モデルの近藤千尋が4月12日、自身のInstagramを更新。膝上ミニ丈のワンピース姿を公開し、話題となっている。【写真】36歳3児の母モデル「骨格が優勝してる」美脚際立つ膝上ミニワンピ姿◆近藤千尋、夫撮影の膝上ミニ黒ワンピ姿公開近藤は「ひーぼぉカメラマン」とつづり、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が撮影した写真を公開。「おめかしした日」と、大きなリボンが特徴的な黒の膝