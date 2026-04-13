【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）と藤木直人が4月13日、都内で開催された「uno ヘアケア 新CM発表会」に出席。山崎がプライベートについて語った。【写真】2028年大河主演俳優、プラべで共に釣りしたイケメン俳優◆山崎賢人、藤木直人と釣りへ山崎と藤木は4月20日より全国で放映開始するメンズブランド「uno」の「4D オールインワンシャンプー」の新TVCMに出演。unoが提案する「10年