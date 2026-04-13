朝はオセアニア通貨安も、続かず＝オセアニア為替概況 週末のイランと米国との協議決裂を受けてリスク警戒からのドル高となり、豪ドルは対ドルで先週末終値の0.7064ドルから0.6986ドルまで急落。sの語0.7040ドル台まで反発しており、下げ分のかなりを解消した。NZドルも先週末終値の0.5838ドルから0.5792ドルまで急落。その後一時0.5849ドルを付けるなど、下げが続かず。 対円でも朝は豪ドル安。NZドル安。豪ドル円は先週末