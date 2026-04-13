テクニカルポイント ユーロドル、上昇トレンド継続中、目先は２００日線に注目 1.1794一目均衡表・雲（上限） 1.1727エンベロープ1%上限（10日間） 1.1717ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1696100日移動平均 1.1693一目均衡表・雲（下限） 1.1688現値 1.1672200日移動平均 1.1622一目均衡表・転換線 1.161110日移動平均 1.1575一目均衡表・基準線 1.157421日移動平