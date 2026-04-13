植田日銀総裁 景気は一部に弱めの動きみられるが、緩やかに回復 中東情勢の緊迫化受け、金融市場は不安定な動きみられる 原油価格も大幅に上昇、今後の動向に注意が必要 中東情勢長期化なら生産活動に下押し圧力 原油上昇、基調物価に上下双方向に作用する可能性 （氷見野日銀副総裁が植田総裁のあいさつを代読した）