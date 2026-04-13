【これからの見通し】有事のドル買いが再燃、足元では次の材料待ちに 週末の米国とイランとの直接協議は決裂した。トランプ米大統領はホルムズ海峡を封鎖すると、イランに対する対抗措置を表明した。引き続き、流動的な状況が続くこととなっている。原油相場はしばらくは高止まりする形勢だ。 週明けのマーケットでは、NY原油先物が一時105ドル台後半まで急伸した。米10年債利回りは4.36％付近に急上昇した。そし