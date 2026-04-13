植田日銀総裁 これまでの経済・物価、展望リポートの見通しに沿って推移 基調物価、2%に向けて緩やかに上昇している 中東情勢の影響注視して見通し実現確度やリスクを点検 物価上昇メカニズム、過去に比べ強まっている可能性に留意