週明け、きょうの東京市場はアメリカとイランの協議が合意に至らなかったことが重しとなり、日経平均株価は400円以上の値下がりで取引を終えています。また、円や日本国債も売られ、「トリプル安」となりました。週末に行われたアメリカとイランの協議は合意に至らず、トランプ大統領は「ホルムズ海峡」の封鎖に踏み切ると明らかにしたことで、原油の供給不安が長引くとの見方から、ニューヨーク原油市場では先物価格が一時、1バレ