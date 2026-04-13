海外FA権を取得した阪神の坂本誠志郎選手。自身のインスタグラムを更新し、今の思いを明かしました。今季11年目を迎えた坂本選手。昨季は自己最多の117試合に出場し、打率.247、84安打、2本塁打、27打点、出塁率.357をマークしました。多くの部門でキャリアハイを更新しベストナインとゴールデングラブ賞も受賞。扇の要としてチームのリーグ優勝に大きく貢献しました。さらに先日のWBCでも日の丸を背負うなど、球界を代表する活躍