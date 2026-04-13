高市早苗総理は13日、俳優のMEGUMIさんと自民党本部で対談した。【映像】Vネックのカーディガン姿のMEGUMIさん（実際の様子）終了後、記者団の取材に応じたMEGUMIさんは「女性リーダーとしてふだん考えていることとか、これからどういうふうにやっていこうみたいな。女性としての部分でお話させていただきました」と述べた。記者が「高市総理からどんな質問が？」と聞くと、「お肌のこととか。どの色が似合うのかしらみたい