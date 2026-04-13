歌手美川憲一（79）が13日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。前回の出演時の様子について明かした。昨年9月に心臓にペースメーカーの取り付け手術を行い、同11月にパーキンソン病に罹患（りかん）していると公表。同番組には約1年ぶりの出演で、MCの黒柳徹子から「その間にいろんなことがありました」と言われると、美川は「ありすぎて」と答えた。そして「ちょっとお痩せになった感じ？」と聞かれ、「8キロ