１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円６８銭前後と前週末の午後５時時点に比べて３５銭程度のドル高・円安となっている。 パキスタンで１１～１２日に行われた米国とイランの和平協議が合意に至らなかったことを受け、質への逃避から基軸通貨であるドルに買いが先行。トランプ米大統領が１２日に米海軍がホルムズ海峡への船舶の出入りを封鎖する措置を始めると述べ、時間外取引で