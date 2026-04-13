リテールパートナーズが後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、自社株買いを実施すると発表。上限を１６０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．７３％）、または２０億円としており、取得期間は４月１５日から８月３１日まで。株主還元と資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することが目的としている。 同時に発表した２７年２月期連結業