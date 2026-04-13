佐々木朗希（ロサンゼルス・ドジャース）の今季初勝利はいつ見られるのだろうか。韓国メディア『OSEN』が「四球・四球・四球・四球・四球…“キャリアハイ”6奪三振も空しく、ササキがまた4回2失点降板」と題して投球内容に言及している。【写真】韓国メディア、佐々木朗希を辛口評価「ド軍、騙されたか」佐々木は4月13日（日本時間）、本拠地ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアムで行われたテキサス・レンジャーズ戦で