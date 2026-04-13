THE ALFEEの高見沢俊彦がMCを務めるBS朝日『高見沢俊彦の美味しい音楽美しいメシ』の4月10日放送回に、&TEAM（エンティーム）のYUMA（ユウマ）、JO（ジョウ）、MAKI（マキ）が出演。高見沢との集合ショットが公開され、注目を集めている。 【写真】高見沢俊彦と&TEAMの和やか4ショット／エンジェルスプーン型ギターをもった&TEAM／高見沢の“エンジェルギター”を手にしたYUMA 【動画】『高