嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として2016年5月18日リリースの「I seek/Daylight」のジャケット写真が公開された。 【写真】嵐「I seek/Daylight」ジャケット【動画】嵐「I seek」「Daylight」MV ■黒スーツでキメた嵐。「I seek/Daylight」ジャケ写に絶賛の声 「I seek」は、大野智主演のドラマ『世界一難しい恋』（日本テレビ系）の主題歌、そして「Daylight」は、松本潤出演のドラマ『99