ＪＮグループ [東証Ｓ] が4月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常損益は5億1300万円の赤字(前年同期は1400万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-4.0％→-50.8％に急悪化した。 株探ニュース